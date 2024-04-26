Проректор Иванченко рассказал о новых программах МГУ-ППИ

Первый проректор совместного университета МГУ и Пекинского политеха Сергей Иванченко рассказал о развитии вуза.

«В предстоящем учебном году мы в целом готовы открыть 11 новых образовательных программ в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил проректор, занятия в университете начались в 2017 году на пяти факультетах. Образование было посвящено фундаментальной науке — биологии, химии, науке о материалах, направлениям, связанным с вычислительной математикой и кибернетикой.

«Но сейчас появится сильная гуманитарная составляющая. Развиваться будут экономические направления, в частности финансовые технологии. Университет растёт, при нём появились и школы, и детские сады. Поэтому со следующего года планируем открыть магистратуру и аспирантуру по педагогике», — сказал Иванченко.

Он добавил, что в перспективе запустят культурологическое направление и программу «Искусственный интеллект».

Ранее сообщалось, что пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана.