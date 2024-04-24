Пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана
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Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на сайт губернатора и правительства региона.
В частности, состоялся ряд встреч с ректорами средних и высших образовательных учреждений различных профилей. В Ташкенте пермяки посетили фармацевтический институт.
Как заявил Махонин, в регионе сильная образовательная база среднего и высшего звена, а у вузов есть опыт обучения иностранных студентов.
«Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что СКФУ запустит совместные научные проекты с коллегами из Алжира.