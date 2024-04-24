СКФУ запустит совместные научные проекты с коллегами из Алжира

Ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов посетил Алжир с рабочим визитом. Он встретился с представителями университетов для обсуждения перспектив сотрудничества.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

На встрече с и.о. министра высшего образования и научных исследований — генеральным секретарём Абдельхакимом Бентелисом обсуждались вопросы научно-образовательного сотрудничества в сферах ИИ, биотехнологий, энергетики, математики.

Кроме того, запланирована реализация проекта «Школа молодого лидера» для алжирской молодёжи.

В ходе других встреч обсуждалась возможность создания совместных научных лабораторий для исследований по приоритетным отраслям экономики, планы по изучению русского языка алжирскими студентами.

Ранее в Самарской области рассказали подробности о международном межвузовском кампусе.