СКФУ запустит совместные научные проекты с коллегами из Алжира
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Об этом сообщает Newstracker.ru.
На встрече с и.о. министра высшего образования и научных исследований — генеральным секретарём Абдельхакимом Бентелисом обсуждались вопросы научно-образовательного сотрудничества в сферах ИИ, биотехнологий, энергетики, математики.
Кроме того, запланирована реализация проекта «Школа молодого лидера» для алжирской молодёжи.
В ходе других встреч обсуждалась возможность создания совместных научных лабораторий для исследований по приоритетным отраслям экономики, планы по изучению русского языка алжирскими студентами.
Ранее в Самарской области рассказали подробности о международном межвузовском кампусе.