В Самарской области рассказали подробности о международном межвузовском кампусе

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал подробности о международном межвузовском кампусе, который должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Мы реализуем серьёзнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых учёных, инженеров. Всё это создаётся с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры», — заявил Богданов.

К настоящему времени администрация Самары совместно с региональным правительством разработала проект развития транспортной инфраструктуры для этой территории. Как отметил чиновник, при необходимости эти планы будут дорабатываться в интересах студентов и жителей города в целом.

Кроме того, руководство области ведёт переговоры с региональными и федеральными компаниями по участию в проекте и размещению на территории будущего студгородка.

Ранее сообщалось, что в Тюмени презентовали макет будущего межуниверситетского кампуса.