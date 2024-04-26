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Авербух: надо вырезать WADA, всю эту гнилую систему, как фурункул

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Хореограф Илья Авербух высказал своё мнение о Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Авербух: надо вырезать WADA, всю эту гнилую систему, как фурункул
  • РИА Новости

«Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон. И с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Настолько раковая опухоль спорта», — заявил Авербух в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток».

11 марта в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию России Александр Жулин высказал своё мнение о WADA.

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