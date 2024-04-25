Жулин назвал WADA прогнившей организацией

Заслуженный тренер по фигурному катанию России Александр Жулин высказал своё мнение о Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Ситуация с Валиевой — это показательная порка, просто убрали человека именно из России. Одним разрешают, причём 23 людям, а девочку лишили всего. Вся эта WADA — прогнившая организация», — цитирует Жулина ТАСС.

The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе и командного олимпийского золота.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.