Педагог Калинина рассказала о пользе и недостатках приложения для изучения языка

Педагог и старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина рассказала об особенностях изучения иностранного языка с помощью мобильного приложения.

«Большинство приложений не адаптированы для продвинутого уровня владения языком и не подстраиваются под цели ученика», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, виртуальный помощник пригодится, чтобы прокачать тематическую лексику для путешествия или простого общения.

Как отметила специалист, чтобы полноценно выучить иностранный язык, необходимо заниматься с преподавателем. Приложения тут выступают только как вспомогательные элементы процесса обучения.

«Системное понимание языка и его освоение невозможно без участия компетентного специалиста. На начальном этапе обучения человеку важно выстроить «каркас», который послужит базой для всего обучения. В процессе изучения языка нужно получить структурные знания, передача и освоение которых возможна только при участии педагога и занятиях по тренировке речи», — заключила педагог.

Ранее преподаватель английского языка и основатель школы Checkeng School Валерия Липина рассказала, как можно интегрировать изучение иностранного языка в повседневную жизнь.