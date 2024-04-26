RT в Telegram
Подпишись

Педагог Калинина рассказала о пользе и недостатках приложения для изучения языка

Короткая ссылка
Педагог и старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина рассказала об особенностях изучения иностранного языка с помощью мобильного приложения.
Педагог Калинина рассказала о пользе и недостатках приложения для изучения языка
  • Gettyimages.ru

«Большинство приложений не адаптированы для продвинутого уровня владения языком и не подстраиваются под цели ученика», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, виртуальный помощник пригодится, чтобы прокачать тематическую лексику для путешествия или простого общения.

Как отметила специалист, чтобы полноценно выучить иностранный язык, необходимо заниматься с преподавателем. Приложения тут выступают только как вспомогательные элементы процесса обучения.

«Системное понимание языка и его освоение невозможно без участия компетентного специалиста. На начальном этапе обучения человеку важно выстроить «каркас», который послужит базой для всего обучения. В процессе изучения языка нужно получить структурные знания, передача и освоение которых возможна только при участии педагога и занятиях по тренировке речи», — заключила педагог.

Ранее преподаватель английского языка и основатель школы Checkeng School Валерия Липина рассказала, как можно интегрировать изучение иностранного языка в повседневную жизнь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить