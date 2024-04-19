Педагог Липина дала советы по изучению иностранного языка

Преподаватель английского языка и основатель школы Checkeng School Валерия Липина рассказала, как можно интегрировать изучение иностранного языка в повседневную жизнь.

«Оцените, чем вы сейчас занимаетесь в течение дня, и подумайте, можно ли это делать на изучаемом языке. Например, большинство из нас сейчас постоянно пользуется смартфонами. Отличная идея будет переключить свой телефон на изучаемый язык», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в начале будет непривычно, но постепенно вы поймёте значения всех кнопок и функций и существенно расширите свой словарный запас.

По мнению Липиной, эффективно слушать подкасты или специализированные записи для изучающих язык.

«Также для начала будет отлично, если вы начнёте смотреть фильмы с субтитрами, а впоследствии их можно будет отключать, если фильм или сериал соответствует вашему уровню», — сказала специалист.

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