Педагог Шелудько рассказал о пользе изучения математики

Преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько рассказал о пользе изучения математики для развития абстрактного и критического мышления, логики, памяти, а также применения в быту.

«Во время решения математических задач или обработки числовой информации активируются особенные участки мозга, отвечающие за внимание и память, а также запускается процесс образования новых нейронных связей», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, нейропластичность повышает эффективность работы мозга, формирует гибкость и адаптивность, увеличивает скорость мышления.

«Даже творческим людям занятия математикой полезны для тренировки внимательности, настойчивости, точности и аккуратности», — заключил Шелудько.

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