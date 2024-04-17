RT в Telegram
Подпишись

Педагог Шелудько рассказал о пользе изучения математики

Короткая ссылка
Преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько рассказал о пользе изучения математики для развития абстрактного и критического мышления, логики, памяти, а также применения в быту.
Педагог Шелудько рассказал о пользе изучения математики
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

«Во время решения математических задач или обработки числовой информации активируются особенные участки мозга, отвечающие за внимание и память, а также запускается процесс образования новых нейронных связей», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, нейропластичность повышает эффективность работы мозга, формирует гибкость и адаптивность, увеличивает скорость мышления.

«Даже творческим людям занятия математикой полезны для тренировки внимательности, настойчивости, точности и аккуратности», — заключил Шелудько.

Ранее Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить