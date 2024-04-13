Специалист Исказиев рассказал о плюсах использования ИИ в образовании

Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» Благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта в образовании.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что это, в том числе, способность ИИ анализировать большие объёмы данных и предоставлять персонализированные рекомендации.

«Искусственный интеллект может помочь педагогам в анализе успеваемости учеников и предоставлении индивидуальных заданий для каждого учащегося, учитывая его уровень знаний и интересов. Это позволит учителям более эффективно использовать своё время и ресурсы, а также обеспечит более точную оценку успеваемости учеников», — сказал Исказиев.

По его словам, родителям ИИ позволит отслеживать успехи и прогресс детей, анализировать результаты их тестов и домашних заданий.

«Кроме того, искусственный интеллект может помочь родителям находить образовательные ресурсы, соответствующие интересам и потребностям их детей — раскрыть таланты, о которых раньше они не знали», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в школах Ямала будут изучать искусственный интеллект.