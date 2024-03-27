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В школах Ямала будут изучать искусственный интеллект

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В школах Ямало-Ненецкого автономного округа введут курс изучения нейросетей и искусственного интеллекта, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
В школах Ямала будут изучать искусственный интеллект
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Поручаю Департаменту образования к новому учебному году внедрить в программы ямальских школ вводный курс по нейросетям», — сказал Артюхов в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Также губернатор добавил, что в 2024 году на Карамовском посту при въезде в округ появится система контроля на основе искусственного интеллекта.

Ранее директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала о способности ИИ помочь студентам во время учёбы.

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