В школах Ямала будут изучать искусственный интеллект
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Об этом сообщает URA.RU.
«Поручаю Департаменту образования к новому учебному году внедрить в программы ямальских школ вводный курс по нейросетям», — сказал Артюхов в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Также губернатор добавил, что в 2024 году на Карамовском посту при въезде в округ появится система контроля на основе искусственного интеллекта.
Ранее директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала о способности ИИ помочь студентам во время учёбы.