Специалист Ремезова рассказала о способности ИИ помочь в учёбе

Директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала о способности ИИ помочь студентам во время учёбы.

Уже сейчас с помощью искусственного интеллекта студенты могут переводить тексты с иностранных языков, составлять структуру научной работы, обрабатывать большие объёмы информации, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, нейросети активно используются в образовании не только для сопровождения учебного процесса, но и в исследовательской деятельности.

Для преподавателей упрощается процесс проверки студенческих работ. С помощью ИИ они могут более тщательно готовить подборку источников по теме занятия, а также создавать интересные задания и новые контрольно-измерительные материалы.

«Не думаю, что многие специалисты останутся без работы или получат конкурента в лице нейросетей. Они станут важным партнёром человека, но не смогут заменить его. Всем нам надо поменять представление о необходимых навыках и новой организации рабочих процессов для использовании партнёрства ИИ и человека», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что беспилотные трамваи на базе ИИ запустят в Москве в 2024 году.