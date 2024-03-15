Беспилотные трамваи на базе ИИ запустят в Москве в 2024 году

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что во второй половине 2024 года в городе запустят беспилотный трамвай. Он будет курсировать на некоторых городских участках.

Об этом пишет газета «Известия».

«В этом году мы уже запустим на ряде участков беспилотный трамвай. Это будет примерно вторая половина этого года. Сейчас беспилотный трамвай учится ездить без водителя в депо», — рассказал Ликсутов на лекции для школьников.

По его словам, такой трамвай, работающий на базе ИИ, уже распознаёт пассажиров и пешеходов, в том числе переходящих дорогу в неположенном месте, различает собаку и кошку и предугадывает поведение машин и людей.

Кроме того, после 2030 года Московский метрополитен может также перейти на беспилотное управление, добавил Ликсутов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».