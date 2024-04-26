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В Москве заявили о снижении числа безбилетников

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На севере Москвы на наиболее проблемных автобусных маршрутах снизилось число безбилетников, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Москве заявили о снижении числа безбилетников
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Число нарушителей сократилось на 22%, при этом количество проверенных проездных выросло почти в два раза», — сказал чиновник.

С апреля 2023 года в разных районах Москвы регулярно проводятся усиленные проверки автобусных маршрутов.

Контролёры проверяют проездные на специализированной стоянке рядом с конечной остановкой.

Ранее сообщалось, что на набережных Москвы-реки изменят маршруты наземного транспорта 29 апреля.

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