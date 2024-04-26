В Москве заявили о снижении числа безбилетников

На севере Москвы на наиболее проблемных автобусных маршрутах снизилось число безбилетников, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Число нарушителей сократилось на 22%, при этом количество проверенных проездных выросло почти в два раза», — сказал чиновник.

С апреля 2023 года в разных районах Москвы регулярно проводятся усиленные проверки автобусных маршрутов.

Контролёры проверяют проездные на специализированной стоянке рядом с конечной остановкой.

Ранее сообщалось, что на набережных Москвы-реки изменят маршруты наземного транспорта 29 апреля.