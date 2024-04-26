В Москве заявили о снижении числа безбилетников
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Число нарушителей сократилось на 22%, при этом количество проверенных проездных выросло почти в два раза», — сказал чиновник.
С апреля 2023 года в разных районах Москвы регулярно проводятся усиленные проверки автобусных маршрутов.
Контролёры проверяют проездные на специализированной стоянке рядом с конечной остановкой.
Ранее сообщалось, что на набережных Москвы-реки изменят маршруты наземного транспорта 29 апреля.