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Диетолог Мещерякова дала советы по приготовлению шашлыка

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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова дала рекомендации по приготовлению шашлыка.

«Шашлык лучше обжаривать до полной готовности без остатков следов крови», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, избежать горелой корочки поможет приготовление шашлыка в фольге, а не на шампурах.

Также, по словам диетолога, стоит добавить к шашлыку большое количество свежих овощей — огурцы, томаты, болгарский перец, редис, зелень. Они обогащают клетчаткой, ферментами, добавляют сочности и вкуса, а также помогают в усвоениия мяса.

«Выбирая соусы, отдавайте предпочтение лёгким вариантам: на греческом йогурте, с добавлением специй, зелени, чеснока, либо на томатной основе (томаты со специями, луком, чесноком, острым перцем)», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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