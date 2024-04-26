Нутрициолог Ильичёва рассказала о влиянии перекусов на пищевое поведение

Нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о вреде перекусов для пищевого поведения.

Если ваша еда состоит из медленных углеводов, жиров и белка, достаточного количества клетчатки, то вы будете хорошо чувствовать себя до следующего приёма пищи и не ощущать голода, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, на фоне частых перекусов, состоящих из булочек, печенья, конфет, молочного шоколада, чая с сахаром, может развиться инсулинорезистентность.

«Инсулин — гормон, провожающий питательные вещества внутрь клетки, — вырабатывается на любой приём пищи. При его постоянно повышенном уровне на фоне частых перекусов клетка перестаёт распознавать сигналы инсулина и питательные вещества не попадают внутрь. Возникает дефицит энергии, даже при избытке питательных веществ в крови», — сказала нутрициолог.

По мнению эксперта, лучше распределить все необходимые питательные вещества на четыре-пять порций в течение дня.

«Количество и объём приёмов пищи зависит от вашего образа жизни, индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Подходящий вам рацион можно подобрать вместе со специалистом», — заключила Ильичёва.

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