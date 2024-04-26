RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Ильичёва рассказала о влиянии перекусов на пищевое поведение

Короткая ссылка
Нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о вреде перекусов для пищевого поведения.
Нутрициолог Ильичёва рассказала о влиянии перекусов на пищевое поведение
  • Gettyimages.ru

Если ваша еда состоит из медленных углеводов, жиров и белка, достаточного количества клетчатки, то вы будете хорошо чувствовать себя до следующего приёма пищи и не ощущать голода, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, на фоне частых перекусов, состоящих из булочек, печенья, конфет, молочного шоколада, чая с сахаром, может развиться инсулинорезистентность.

«Инсулин — гормон, провожающий питательные вещества внутрь клетки, — вырабатывается на любой приём пищи. При его постоянно повышенном уровне на фоне частых перекусов клетка перестаёт распознавать сигналы инсулина и питательные вещества не попадают внутрь. Возникает дефицит энергии, даже при избытке питательных веществ в крови», — сказала нутрициолог.

По мнению эксперта, лучше распределить все необходимые питательные вещества на четыре-пять порций в течение дня.

«Количество и объём приёмов пищи зависит от вашего образа жизни, индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Подходящий вам рацион можно подобрать вместе со специалистом», — заключила Ильичёва.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить