Набиуллина: ЦБ готов удерживать высокую ставку для возвращения инфляции к цели

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько необходимо для стабилизации инфляции на целевом уровне.

Об этом она сказала по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что предыдущие шаги по увеличению ключевой ставки позволили заметно снизить в России устойчивое давление инфляции.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.