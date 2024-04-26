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Набиуллина: ЦБ готов удерживать высокую ставку для возвращения инфляции к цели

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько необходимо для стабилизации инфляции на целевом уровне.
Набиуллина: ЦБ готов удерживать высокую ставку для возвращения инфляции к цели
  • РИА Новости

Об этом она сказала по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что предыдущие шаги по увеличению ключевой ставки позволили заметно снизить в России устойчивое давление инфляции.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. 

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