Набиуллина: ЦБ готов удерживать высокую ставку для возвращения инфляции к цели
- РИА Новости
Об этом она сказала по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели», — подчеркнула Набиуллина.
Она отметила, что предыдущие шаги по увеличению ключевой ставки позволили заметно снизить в России устойчивое давление инфляции.
Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.