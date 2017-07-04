Washington Post: встреча лидеров России и США не для обмена любезностями

В Белом доме заявили, что у Дональда Трампа нет никакой конкретной повестки для встречи с Владимиром Путиным, однако этот подход слишком бессистемный и рискованный. Как пишет The Washington Post, Трампу необходимо понять, что данная встреча состоится не для обмена дружескими любезностями, а для обсуждения актуальных проблем.

Хотя Дональд Трамп и любит полагаться на свои инстинкты, его встреча с Владимиром Путиным в немецком Гамбурге требует тщательной подготовки и прямого разговора. Как пишет The Washington Post, советник американского президента Герберт Макмастер в беседе с журналистами сказал, что у Трампа нет никакой конкретной повестки и он может выбрать любую тему для разговора, однако данный подход, по мнению автора статьи, является слишком бессистемным и рискованным.

Как продолжает издание, Трампу необходимо понять, что эта встреча — не для обмена дружескими любезностями, а для обсуждения неотложных вопросов. Поэтому американскому лидеру необходимо осудить попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года.

«Американский президент должен предельно ясно дать понять, что Соединённые Штаты этого не потерпят, и точка. Разумеется, это сложный вопрос для Трампа, поскольку он столкнулся с последствиями российского вмешательства и теперь в отношении него специальный советник проводит расследование. Тем не менее в ходе своей первой встречи с господином Путиным американский президент должен без колебаний и предельно ясно заявить о своей позиции», — пишет американское издание.

Кроме того, по мнению автора статьи, Трамп также должен продемонстрировать решимость по поводу Украины. Трамп должен однозначно объяснить Путину, что Соединённые Штаты не откажутся от санкций, введённых в связи с Украиной, и так будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены положения мирных соглашений.

Хотя Вашингтон и Москва преследуют совершенно разные военные цели, оба лидера должны обсудить и сирийский конфликт, чтобы избежать прямых столкновений. The Washington Post пишет, что Трампу следует по крайней мере попытаться убедить Путина признать необходимость формирования правительства, которое не будет возглавляться Башаром Асадом, а также региона, в котором Иран не будет занимать господствующего положения.

Кроме того, в интересах обеих стран было бы возобновление сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия, а также разрешение тупиковой ситуации по поводу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, поскольку, как пишет издание, даже в самые мрачные периоды холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз не прерывали контактов друг с другом, и сегодня потребность в такой коммуникации ничуть не меньше.

«Предстоящая встреча, вероятно, удовлетворит желание Путина представить себя в качестве глобального лидера, и он будет пытаться обнаружить у Трампа признаки слабости. Путин страдает от давно существующего непонимания Запада и Соединённых Штатов, а исправить эту ситуацию можно лишь в непосредственном разговоре — в том случае, если соответствующее послание будет тщательным образом подготовлено», — заключает The Washington Post.