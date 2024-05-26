Захарова спросила у прокурора МУС, когда Лондон накажут за бомбёжки Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично задалась вопросом в своём Telegram, когда прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и суд накажут Лондон за бомбёжки Ирака.

Соответствующий вопрос она задала в связи с комментарием Хана о запросе ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в ответ на критику США и Британии сказал, что Лондон не стал бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС», — написала представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что члены конгресса США выразили опасения, что санкции в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху могут повлечь непредвиденные последствия для Вашингтона.