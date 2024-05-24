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Axios: в США опасаются последствий введения санкций в отношении МУС

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Члены конгресса США выразили опасения, что санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут повлечь непредвиденные последствия для Вашингтона.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на сотрудника американского правительства.

Согласно заявлению источника, законодатели испытывают «опасения, что санкции против МУС или любого из его должностных лиц... могут привести к непредвиденным последствиям для американских интересов».

В качестве примера приводится расследование МУС в отношении России и Украины, а также требование ареста президента России Владимира Путина.

В марте прошлого года МУС выписал ордер на «арест» президента России. Летом судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер, была объявлена МВД России в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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