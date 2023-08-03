Захарова назвала ордер МУС на арест Путина дешёвым, профинансированным Британией спектаклем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой постановкой, разыгранной на деньги Великобритании.

«Мусовские решения — целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами мусовцы в уголовном розыске», — написала она в Telegram.

Дипломат напомнила, что в феврале произошла замена судьи МУС на «готового служить Западу» выпускника Оксфорда Серхио Херардо Угальде Годинеса. По словам Захаровой, тогда же в Великобритании решили досрочно освободить из тюрьмы брата прокурора МУС Карима Хана.

Сразу после этого прокурор направил в производство обращение с запросом утвердить ордера на «арест». Захарова отметила, что палата не спешила с решением, и тогда Лондон инициировал донорскую конференцию для МУС.

«Судьи легко покупаются. 17 марта, через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до её проведения, МУС выписывает ордер на арест», — заключила она.

Весной 2023 года СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.

Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.

Также сообщалось, что США, отрицающие решения Международного уголовного суда в отношении своих граждан, решили сотрудничать с ним против России по вопросу Украины.