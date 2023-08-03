Узнать больше

Захарова назвала ордер МУС на арест Путина дешёвым, профинансированным Британией спектаклем

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой постановкой, разыгранной на деньги Великобритании.
Захарова назвала ордер МУС на арест Путина дешёвым, профинансированным Британией спектаклем
  • РИА Новости

«Мусовские решения — целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами мусовцы в уголовном розыске», — написала она в Telegram.

Дипломат напомнила, что в феврале произошла замена судьи МУС на «готового служить Западу» выпускника Оксфорда Серхио Херардо Угальде Годинеса. По словам Захаровой, тогда же в Великобритании решили досрочно освободить из тюрьмы брата прокурора МУС Карима Хана.

Сразу после этого прокурор направил в производство обращение с запросом утвердить ордера на «арест». Захарова отметила, что палата не спешила с решением, и тогда Лондон инициировал донорскую конференцию для МУС.

«Судьи легко покупаются. 17 марта, через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до её проведения, МУС выписывает ордер на арест», — заключила она.

Весной 2023 года СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.

Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.

Также сообщалось, что США, отрицающие решения Международного уголовного суда в отношении своих граждан, решили сотрудничать с ним против России по вопросу Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить