Узнать больше

NYT: отрицающие МУС США решили сотрудничать с ним против России

Короткая ссылка
США, отрицающие решения Международного уголовного суда в отношении своих граждан, решили сотрудничать с ним против России по вопросу Украины.

Об этом пишет The New York Times

Отмечается, что американский президент Джо Байден поручил администрации делиться с МУС информацией о якобы совершённых Россией преступлениях на Украине.

При этом сообщается, что США не входят в МУС и отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне. 

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность безопасностью американских военных на фоне действий МУС против России.

Весной сообщалось, что США играют с огнём, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить