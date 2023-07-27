NYT: отрицающие МУС США решили сотрудничать с ним против России

США, отрицающие решения Международного уголовного суда в отношении своих граждан, решили сотрудничать с ним против России по вопросу Украины.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что американский президент Джо Байден поручил администрации делиться с МУС информацией о якобы совершённых Россией преступлениях на Украине.

При этом сообщается, что США не входят в МУС и отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность безопасностью американских военных на фоне действий МУС против России.

Весной сообщалось, что США играют с огнём, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России.