NYT: отрицающие МУС США решили сотрудничать с ним против России
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что американский президент Джо Байден поручил администрации делиться с МУС информацией о якобы совершённых Россией преступлениях на Украине.
При этом сообщается, что США не входят в МУС и отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность безопасностью американских военных на фоне действий МУС против России.
Весной сообщалось, что США играют с огнём, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России.