Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Пентагоне озаботились безопасностью военных в связи с действиями МУС против России

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность безопасностью американских военных на фоне действий МУС против России.
В Пентагоне озаботились безопасностью военных в связи с действиями МУС против России
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

«Важно, чтобы мы обеспечили, чтобы Россия была приведена к ответственности, и мы поддерживаем усилия по приведению их к ответственности, но у меня действительно есть обеспокоенность в связи с возможной реакцией на действия в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил в конгрессе США на вопрос о том, почему американское военное ведомство не поучаствовало в передаче в МУС данных о «военных преступлениях» России.

Остин подчеркнул, что для него защита военных Соединённых Штатов — приоритетнее.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить