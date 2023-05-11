В Пентагоне озаботились безопасностью военных в связи с действиями МУС против России

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность безопасностью американских военных на фоне действий МУС против России.

«Важно, чтобы мы обеспечили, чтобы Россия была приведена к ответственности, и мы поддерживаем усилия по приведению их к ответственности, но у меня действительно есть обеспокоенность в связи с возможной реакцией на действия в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил в конгрессе США на вопрос о том, почему американское военное ведомство не поучаствовало в передаче в МУС данных о «военных преступлениях» России.

Остин подчеркнул, что для него защита военных Соединённых Штатов — приоритетнее.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.