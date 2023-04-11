TAC: США играют с огнём, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России

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Научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, экс-дипломат США Филипп Линдерман в материале в The American Conservative заявил, что Соединённые Штаты очень рискуют, нацелившись на окончательную победу над Россией в украинском конфликте.

В материале сказано, что госдепартамент «играет с огнём», пытаясь использовать Международный уголовный суд против России.

«Согласованная с МУС позиция США против Москвы является радикальным дипломатическим шагом, более поспешным и бесповоротным, чем тактика применения экономических и визовых санкций», — считает Линдерман.

В конце марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.

3 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).

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