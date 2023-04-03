Володин: комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности МУС

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).
Володин: комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности МУС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Кроме того, поправки будут предусматривать запрет в стране деятельности других международных органов, направленных против России. 

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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