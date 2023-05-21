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СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС), которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.
СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда
  • РИА Новости

Как напомнили в СК, ведомство ведёт расследование уголовного дела в отношении прокурора МУС Карима Хана. Также фигурантами являются судья Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

По данным следствия, сам прокурор направил ходатайство для получения ордера на арест граждан Российской Федерации, а судьи вынесли незаконные решения об их аресте. Уголовное преследование при этом носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

Следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору и одному из судей (Айтале).

Прокурор подозревается в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также в незаконном обвинении лица в совершении преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства с целью осложнения международных отношений.

Действия судьи квалифицированы как заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

19 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана.

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