МВД России объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего «ордер на арест» Путина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу министерства.

В графе «основание для розыска» уточняется, что Хан разыскивается российскими правоохранительными органами по уголовной статье.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России скоро объявит в розыск председателя и трёх судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.