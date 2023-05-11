СК России объявит в розыск председателя и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет России скоро объявит в розыск председателя и трёх судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Прокурора суда, председателей и трёх судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», — сказал он, слова Бастрыкина приводит ТАСС.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.