NBC: поколение зумеров не знает жизни без смартфона — а также без тревоги, страхов и проблем с психикой

Представители поколения Z, или зумеры, — это люди, которые с самых юных лет привыкли жить в сети. Они не знают жизни без смартфона. Как отмечает NBC, для таких людей тревожность и проблемы с психикой — верные спутники жизни. И дело не только в зависимости от гаджетов: в самой сети их ждёт крайне недружелюбный и токсичный мир.

КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: «Я думаю, у меня депрессия, тревожность, СДВГ; или же все эти три вещи разом вообще», — сказал каждый представитель поколения Z...

МОРА БАРРЕТТ, корреспондент NBC News: Поколение Z — это первое поколение, которое выросло полностью онлайн. И они сейчас начинают это ощущать...

КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: Нам нужно было научиться расти в этом новом мире социальных сетей. Правила игры нам здесь никто не передавал — мы сами сейчас создаём эти правила...





МОРА БАРРЕТТ: Кори Джейн — поэт-зумер, которая прославилась в сети своими находящими у многих отклик стихами о реалиях жизни своего поколения.

КОРИ ДЖЕЙН: ...И вот я сижу, и я скроллю, и я тлею снова и снова...





КОРИ ДЖЕЙН: ...наши первые телефоны мы получили в средней школе — они нас вырастили...

КОРИ ДЖЕЙН: У очень многих представителей поколения Z возникают проблемы в результате нахождения в социальных сетях. Зависимость от экрана и дисбаланс дофамина на фоне того, что мы привыкли к постоянной стимуляции...

МОРА БАРРЕТТ: Согласно исследованиям института здравоохранения McKinsey, половина зумеров ежедневно более часа проводят в социальных сетях. Но дело здесь не только в зависимости от экрана...



Также речь идёт о тех социальных движениях, которые зарождаются и распространяются в сети...

Я провела первую половину дня в студенческом городке Колорадского университете в Боулдере, и в ходе моего визита молодые люди, чья дата рождения приходится на период 1997-2012, рассказали мне о том, что они практически ежедневно ощущают на себе постоянно увеличивающееся (цитата) "давление" в том, что касается публикации постов о подобных движениях...

СТУДЕНТКА 1: Вся эта культура отмены...

СТУДЕНТКА 2: Если ты ничего не говоришь, у тебя могут быть неприятности... А если же ты всё-таки выражаешь своё мнение, и получается так, что люди с тобой несогласны... То есть здесь, так или иначе, безвыигрышная как бы ситуация...

СТУДЕНТКА 3: Тревожность, мне кажется, исходит от людей нашего возраста...

МОРА БАРРЕТТ: Тревожность зумеров в том, что касается социальных сетей, в три раза выше показателей поколения их родителей.

СТУДЕНТКА 3: Мне кажется, мы все как бы оказываем влияние на психическое здоровье друг друга — это как порочный круг...

СТУДЕНТКА 1: Да...

МОРА БАРРЕТТ: Исследователи McKinsey отмечают недостаточный доступ к услугам специалистов сферы поведенческого здоровья. В результате зумеры менее расположены обращаться за помощью; и когда они всё-таки это делают, то речь уже идёт об экстренной помощи, или же они начинают искать её, опять же, в социальных сетях — например, слушают терапевтов в Tik-Tok или Instagram.*

ЭРИКА КОУ, один из руководителей института Mckinsey: Если мы знаем, что люди будут так или иначе использовать социальные сети, то возникает вопрос — как нам найти правильный подход к тому, чтобы сделать это времяпровождения благотворным для них?

МОРА БАРРЕТТ: В противовес минусам, связанным с нахождением в соцсетях, эксперты рекомендут проявлять там активность в общении для укрепления социальных связей; отключать оповещения, когда вы не в них; и всегда заходить туда с определённой целью, а не просто открывать Instagram как только выдастся свободная минута.

КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: ...Наркотик у нас в карманах без каких-либо инструкций о выходе из этого дурмана...

РЕПОРТЁР: Кори же, со своей стороны, переосмыслила то, как она воспринимает своё пристутствие в социальных сетях...

КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: Социальные сети, сами по себе, нейтральны. Это как бы нейтральная сила. И здесь уже сам пользователь определяет, будет ли она иметь негативное или позитивное воздействие на него... И я думаю, когда речь заходит о противопоставлении реальной жизни социальным сетям, важно понимать следующее: что ты перед собой непосредственно видишь, то, собственно, и есть осязаемая реальность...

МОРА БАРРЕТТ: И такое разделение фокусировки — ключевой шаг в том, что касается регулирования в плане психического здоровья и безопасного времяпрепровождения в соцсетях.

Мора Барретт для NBC.



Дата публикации 21 мая 2024 года.



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