NBC: поколение зумеров не знает жизни без смартфона — а также без тревоги, страхов и проблем с психикой

Представители поколения Z, или зумеры, — это люди, которые с самых юных лет привыкли жить в сети. Они не знают жизни без смартфона. Как отмечает NBC, для таких людей тревожность и проблемы с психикой — верные спутники жизни. И дело не только в зависимости от гаджетов: в самой сети их ждёт крайне недружелюбный и токсичный мир.
КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: «Я думаю, у меня депрессия, тревожность, СДВГ; или же все эти три вещи разом вообще», — сказал каждый представитель поколения Z...
МОРА БАРРЕТТ, корреспондент NBC News: Поколение Z — это первое поколение, которое выросло полностью онлайн. И они сейчас начинают это ощущать...
КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: Нам нужно было научиться расти в этом новом мире социальных сетей. Правила игры нам здесь никто не передавал — мы сами сейчас создаём эти правила...
МОРА БАРРЕТТ: Кори Джейн — поэт-зумер, которая прославилась в сети своими находящими у многих отклик стихами о реалиях жизни своего поколения.
КОРИ ДЖЕЙН: ...И вот я сижу, и я скроллю, и я тлею снова и снова...
КОРИ ДЖЕЙН: ...наши первые телефоны мы получили в средней школе — они нас вырастили...
КОРИ ДЖЕЙН: У очень многих представителей поколения Z возникают проблемы в результате нахождения в социальных сетях. Зависимость от экрана и дисбаланс дофамина на фоне того, что мы привыкли к постоянной стимуляции...
МОРА БАРРЕТТ: Согласно исследованиям института здравоохранения McKinsey, половина зумеров ежедневно более часа проводят в социальных сетях. Но дело здесь не только в зависимости от экрана...
Также речь идёт о тех социальных движениях, которые зарождаются и распространяются в сети...
Я провела первую половину дня в студенческом городке Колорадского университете в Боулдере, и в ходе моего визита молодые люди, чья дата рождения приходится на период 1997-2012, рассказали мне о том, что они практически ежедневно ощущают на себе постоянно увеличивающееся (цитата) "давление" в том, что касается публикации постов о подобных движениях...
СТУДЕНТКА 1: Вся эта культура отмены...
СТУДЕНТКА 2: Если ты ничего не говоришь, у тебя могут быть неприятности... А если же ты всё-таки выражаешь своё мнение, и получается так, что люди с тобой несогласны... То есть здесь, так или иначе, безвыигрышная как бы ситуация...
СТУДЕНТКА 3: Тревожность, мне кажется, исходит от людей нашего возраста...
МОРА БАРРЕТТ: Тревожность зумеров в том, что касается социальных сетей, в три раза выше показателей поколения их родителей.
СТУДЕНТКА 3: Мне кажется, мы все как бы оказываем влияние на психическое здоровье друг друга — это как порочный круг...
СТУДЕНТКА 1: Да...
МОРА БАРРЕТТ: Исследователи McKinsey отмечают недостаточный доступ к услугам специалистов сферы поведенческого здоровья. В результате зумеры менее расположены обращаться за помощью; и когда они всё-таки это делают, то речь уже идёт об экстренной помощи, или же они начинают искать её, опять же, в социальных сетях — например, слушают терапевтов в Tik-Tok или Instagram.*
ЭРИКА КОУ, один из руководителей института Mckinsey: Если мы знаем, что люди будут так или иначе использовать социальные сети, то возникает вопрос — как нам найти правильный подход к тому, чтобы сделать это времяпровождения благотворным для них?
МОРА БАРРЕТТ: В противовес минусам, связанным с нахождением в соцсетях, эксперты рекомендут проявлять там активность в общении для укрепления социальных связей; отключать оповещения, когда вы не в них; и всегда заходить туда с определённой целью, а не просто открывать Instagram как только выдастся свободная минута.
КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: ...Наркотик у нас в карманах без каких-либо инструкций о выходе из этого дурмана...
РЕПОРТЁР: Кори же, со своей стороны, переосмыслила то, как она воспринимает своё пристутствие в социальных сетях...
КОРИ ДЖЕЙН, поэт и тиктокер поколения Z: Социальные сети, сами по себе, нейтральны. Это как бы нейтральная сила. И здесь уже сам пользователь определяет, будет ли она иметь негативное или позитивное воздействие на него... И я думаю, когда речь заходит о противопоставлении реальной жизни социальным сетям, важно понимать следующее: что ты перед собой непосредственно видишь, то, собственно, и есть осязаемая реальность...
МОРА БАРРЕТТ: И такое разделение фокусировки — ключевой шаг в том, что касается регулирования в плане психического здоровья и безопасного времяпрепровождения в соцсетях.
Мора Барретт для NBC.
Дата публикации 21 мая 2024 года.
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