Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал президента России Владимира Путина абсолютным трудоголиком.

Соответствующее заявление он сделал, говоря о напряжённом рабочем графике президента.

«Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь», — сказал он, отметив, что уже рано утром он вновь на связи и принимается за работу.

Отдельно Песков подчеркнул, что нынешний период требует от российского лидера очень энергичных усилий и Путин это понимает и знает, что и как делать.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с Путиным после инаугурации похвалил физическую форму главы государства.