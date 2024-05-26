Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал, говоря о напряжённом рабочем графике президента.
«Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь», — сказал он, отметив, что уже рано утром он вновь на связи и принимается за работу.
Отдельно Песков подчеркнул, что нынешний период требует от российского лидера очень энергичных усилий и Путин это понимает и знает, что и как делать.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с Путиным после инаугурации похвалил физическую форму главы государства.