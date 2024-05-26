RT в Telegram
Подпишись

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал президента России Владимира Путина абсолютным трудоголиком.
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал, говоря о напряжённом рабочем графике президента.

«Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь», — сказал он, отметив, что уже рано утром он вновь на связи и принимается за работу.

Отдельно Песков подчеркнул, что нынешний период требует от российского лидера очень энергичных усилий и Путин это понимает и знает, что и как делать.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с Путиным после инаугурации похвалил физическую форму главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить