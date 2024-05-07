Рошаль на встрече с Путиным похвалил физическую форму президента России

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с российским лидером Владимиром Путиным после инаугурации похвалил физическую форму главы государства.

«Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки, всё нормально», — цитирует Рошаля РИА Новости.

После церемонии инаугурации Владимир Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем, а также своей классной руководительницей Верой Гуревич.

Рошаль поздравил главу государства и подарил ему книжку со своими философскими зарисовками. Своему педагогу президент подарил букет цветов, а также поинтересовался, как она добралась в плохую погоду.