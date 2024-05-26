В Петербурге проводят проверку по факту столкновения теплохода с прогулочным судном
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, ночью 25 мая 2024 года под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Чайка-СПГ», — заявили в ведомстве.
Пострадавших нет, передаёт neva.today.
В апреле сообщалось, что на реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.