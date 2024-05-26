Специалист Булаева рассказала о подготовке ребёнка к поездке в летний лагерь

Директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева рассказала, как подготовить ребёнка к поездке в летний лагерь.

В беседе с 360.ru она заявила, что такой отдых — важный этап для детей, инструмент социализации, позволяющий получить новые знания и навыки.

Как отметила эксперт, прежде всего нужно определиться с профилем лагеря в зависимости от предпочтений и увлечений ребёнка. Также стоит узнать, планирует ли поехать в этот же лагерь кто-то из друзей или одноклассников.

Родители должны заранее изучить, насколько хорошо налажены охрана и питание в лагере, кто будет работать в качестве вожатых и педагогов.

«Подготовьте заявление, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении, страховой полис и справку 079/у. Перечень документов лучше предварительно запросить», — сказала Булаева.

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