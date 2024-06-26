Песков — о возможности обмена Гершковича: эта тема любит тишину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину», — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли сигналы, которые могут говорить о возможном обмене Гершковича.

Суд по делу журналиста The Wall Street Journal пройдёт в закрытом режиме, первое заседание назначено на 26 июня.

В Генпрокуратуре России заявили, что Эван Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию об «Уралвагонзаводе».