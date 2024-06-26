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Песков — о возможности обмена Гершковича: эта тема любит тишину

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Песков — о возможности обмена Гершковича: эта тема любит тишину
  • РИА Новости

«Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину», — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли сигналы, которые могут говорить о возможном обмене Гершковича.

Суд по делу журналиста The Wall Street Journal пройдёт в закрытом режиме, первое заседание назначено на 26 июня.

В Генпрокуратуре России заявили, что Эван Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию об «Уралвагонзаводе».

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