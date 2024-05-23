В Челябинской области рассказали о подготовке летней оздоровительной кампании

На заседании комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области сообщили, что на организацию летней оздоровительной кампании для детей в регионе в этом году потратят более миллиарда рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

Предполагается, что оздоровительная летняя кампания охватит более 182 тыс. детей, из них не менее 600 детей из семей участников СВО, уточнили в пресс-службе.

Для этого в регионе будет работать 794 организации: 64 загородных детских оздоровительных лагеря, 717 лагерей дневного пребывания, восемь палаточных лагерей и пять лагерей труда и отдыха.

На ремонт таких организаций выделено порядка 132 млн рублей.

Кроме того, в летний период в регионе предусмотрено временное трудоустройство 11 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Калининграде детская летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня.