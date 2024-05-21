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В Калининграде 1 июня стартует детская оздоровительная кампания

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В Калининграде 1 июня стартует детская летняя оздоровительная кампания.
В Калининграде 1 июня стартует детская оздоровительная кампания
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край».

«С 1 января 2024 года меры социальной поддержки предоставляются государственным казённым учреждением Калининградской области «Центр социальной поддержки населения». В 2024 году для детей и подростков организована работа по заключению муниципальных контрактов на реализацию 1100 путёвок», — говорится в сообщении администрации региона.

Там уточнили, что будут работать два лагеря труда и отдыха и один палаточный лагерь.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как организовать отдых детей в лагере.

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