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Онищенко дал советы родителям по организации отдыха детей в лагере

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как организовать отдых детей в лагере.
Онищенко дал советы родителям по организации отдыха детей в лагере
  • РИА Новости

«Есть вопросы, связанные с клещами. Детей прививать не надо, но нужно обеспечить стопроцентную гарантию, чтобы территории школ и загородных детских оздоровительных учреждений были обработаны от клещей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, родители должны зайти на сайт выбранного лагеря и посмотреть, какие требования предусмотрены.

«Если в лагере есть санаторные группы, то должна быть лицензия на медицинскую деятельность, если там есть образовательные услуги, то нужна образовательная лицензия. Мамам и папам надо зайти на сайт и посмотреть, какие требования к ребёнку предусмотрены», — сказал Онищенко.

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