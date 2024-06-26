Политолог Дудаков назвал Рютте компромиссным кандидатом на пост генсека НАТО

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT назвал Марка Рютте компромиссным кандидатом на пост генсека НАТО.

«Он не является ярым ястребом вроде Кайи Каллас и представителей Восточной Европы, той же Прибалтики, которых тоже некоторые продвигали на пост генсека НАТО. Он такой вполне системный кандидат, во многом напоминает Йенса Столтенберга, нынешнего генсека, тоже представитель стран Северной Европы, и, скорее всего, политика Рютте особенно никак не поменяется в сравнении с тем, что уже делает Столтенберг», — объяснил американист.

При этом он подчеркнул, что Рютте оказывается на посту генсека НАТО в очень сложный период для альянса.

«С одной стороны, внутри Европейского союза сейчас большой раскол. То есть набирают силу правопопулистские движения, которые выступают против милитаристской накачки, — это первая история. Вторая история: мы видим, что действительно будут пытаться заставить страны НАТО нарастить военные расходы. Рютте этим будет заниматься. Но это, конечно, будет сделать сложно на фоне экономического кризиса, который сейчас проявляется в Европейском союзе», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что военные арсеналы НАТО истощены и пополнить их быстро не получится.

«Ситуация на фронте, как мы видим, для Украины становится всё хуже и хуже, и это всё может в итоге прийти к поражению НАТО вот в этой большой кампании против России. Последняя история для него, одна из самых критичных, это возможная победа Трампа в Соединённых Штатах. Потому что Трамп уже замыслил реформу НАТО с разделением альянса на мини-блоки в зависимости от того, сколько разные участники НАТО платят денег за свою оборонку», — пояснил эксперт.

По его мнению, Рютте «придётся наматывать круги вокруг Трампа и умолять его всё-таки не разрушать систему НАТО».

«Удастся или нет — это большой вопрос. Но вот этим придётся Марку Рютте заниматься. То есть он действительно превращается в такого антикризисного генсека», — заключил Дудаков.

Ранее послы стран — членов Североатлантического альянса утвердили Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО.

21 июня Рютте сообщил, что после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО.