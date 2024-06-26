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Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека

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Послы стран — членов Североатлантического альянса утвердили Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО.
Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление альянса, послы 32 стран НАТО утвердили его кандидатуру на пост на следующие пять лет.

«Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса», — отметили в пресс-службе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих полномочий на посту главы Североатлантического альянса к октябрю этого года.

21 июня Рютте сообщил, что после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО.

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