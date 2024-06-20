Генсек НАТО уверен, что к октябрю передаст полномочия главы альянса своему преемнику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих полномочий на посту главы Североатлантического альянса к октябрю этого года.

«...всё должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю… Альянс очень близок к избранию моего преемника…» — цитирует его РИА Новости.

При этом он назвал действующего премьера Нидерландов Марка Рютте «очень хорошим кандидатом».

Ранее Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека.

Также стало известно, что Венгрия готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.

Кроме того, в Financial Times отметили, что Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева.