Генсек НАТО уверен, что к октябрю передаст полномочия главы альянса своему преемнику
«...всё должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю… Альянс очень близок к избранию моего преемника…» — цитирует его РИА Новости.
При этом он назвал действующего премьера Нидерландов Марка Рютте «очень хорошим кандидатом».
Ранее Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека.
Также стало известно, что Венгрия готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.
Кроме того, в Financial Times отметили, что Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева.