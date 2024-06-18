FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева
Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО на данный момент поддерживают 29 из 32 стран — членов альянса.
Ранее Рютте заявил, что Нидерланды выделят Украине €138 млн, в том числе на инфраструктуру и гумпомощь.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины.
Кроме того, он подчеркнул, что в НАТО не получается единогласного решения по членству Украины.