RT в Telegram
Подпишись

FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева

Короткая ссылка
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса в поддержку Украины за пределами его территории.

Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО на данный момент поддерживают 29 из 32 стран — членов альянса.

Ранее Рютте заявил, что Нидерланды выделят Украине €138 млн, в том числе на инфраструктуру и гумпомощь.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что в НАТО не получается единогласного решения по членству Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить