FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не участвовать в поддержке Киева

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса в поддержку Украины за пределами его территории.