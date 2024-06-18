Генсек НАТО Столтенберг: альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины
Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом.
«Я ожидаю, что когда мы встретимся в следующем месяце, то придём к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — цитирует его РИА Новости.
Сделано это будет, как отметил Столтенберг, с целью снизить нагрузку на США.
Ранее Столтенберг отметил, что 23 из 32 стран НАТО довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году.
При этом, по его словам, в НАТО не получается единогласного решения по членству Украины.