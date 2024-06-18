Генсек НАТО Столтенберг: альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом.

«Я ожидаю, что когда мы встретимся в следующем месяце, то придём к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — цитирует его РИА Новости.

Сделано это будет, как отметил Столтенберг, с целью снизить нагрузку на США.

Ранее Столтенберг отметил, что 23 из 32 стран НАТО довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году.

При этом, по его словам, в НАТО не получается единогласного решения по членству Украины.