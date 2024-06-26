Российский суд заочно приговорил к заключению ряд западных наёмников

Генеральная прокуратура России заявила, что суд заочно приговорил к длительным срокам лишения свободы ряд западных наёмников, участвовавших в вооружённом конфликте на стороне ВСУ.

Как говорится в Telegram ведомства, речь идёт о гражданах Великобритании (Джон Хардинг, Эндрю Хилл, Дилан Хили), Швеции (Матиас Густавссон) и Хорватии (Векослав Пребег).

«В суде установлено, что с февраля по май 2022 года Густавссон, Пребег и Хардинг, пройдя необходимое обучение, а также не проходивший обучения Хилл участвовали в вооружённом конфликте в качестве наёмников на стороне Вооружённых сил Украины на территории ДНР», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Хили с середины марта по конец апреля 2022 года помогал вербовать наёмников для их использования в вооружённом конфликте.

Суд заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы, а Хили и Хиллу назначены наказания в виде 4 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наёмники.