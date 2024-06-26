«В результате артиллерийского обстрела»: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС
ЗАЭС: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Великой Знаменке
-
26 июня 2024
СВО завершится победой России к концу 2024 году. Такое мнение высказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым».
-
НАТО не будет частью конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
-
Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Марк Рютте станет следующим генсеком НАТО.
«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, Североатлантического альянса, который в настоящий момент, и по-отдельности, мы имеем в виду страны-члены под непосредственным руководством Соединённых Штатов Америки, и вместе, как Североатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс», —
-
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1815 человек, следует из сводки Минобороны России.
-
Средствами ПВО сбили 76 украинских БПЛА и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS (США). Это следует из сводки Минобороны РФ.
-
ВС РФ уничтожены три пусковые установки HIMARS, транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение, сообщило Минобороны России.
-
Ордера Международного уголовного суда на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова являются абсурдными, заявил Дмитрий Песков.
-
Странам НАТО будет сложно мобилизовать более 300 тыс. человек в случае конфликта с Россией, несмотря на то что «на бумаге» они имеются 1,9 млн человек, пишет Financial Times.
-
Украинский БПЛА атаковал деревню Стропицы Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, повреждено здание недействующей школы, а также три домовладения и один легковой автомобиль.
-
Сотрудники МЧС России обследовали береговую линию и более 2 га морского дна в районе пляжей Учкуевка и Любимовка в Севастополе, которые пострадали от украинского обстрела 23 июня.Также на russian.rt.com Сотрудники МЧС обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас в районе пляжа Учкуевка