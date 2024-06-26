«В результате артиллерийского обстрела»: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС

ЗАЭС: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Великой Знаменке

Войска киевского режима обстреляли из артиллерии село Великая Знаменка (Запорожская область), в результате чего был полностью уничтожен пост радиационного контроля Запорожской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, специалисты ЗАЭС выполнили ряд компенсирующих действий по контролю за радиационной обстановкой. В Энергодаре после произошедшего не выявлено превышений естественных фоновых значений, сообщили в ФМБА России.