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«В результате артиллерийского обстрела»: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС

ЗАЭС: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Великой Знаменке

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Роман Шимаев
Войска киевского режима обстреляли из артиллерии село Великая Знаменка (Запорожская область), в результате чего был полностью уничтожен пост радиационного контроля Запорожской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, специалисты ЗАЭС выполнили ряд компенсирующих действий по контролю за радиационной обстановкой. В Энергодаре после произошедшего не выявлено превышений естественных фоновых значений, сообщили в ФМБА России.
«В результате артиллерийского обстрела»: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС
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  • 26 июня 2024

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