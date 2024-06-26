Депутат Белик: за 10 лет Крым и Севастополь изменились до неузнаваемости
- РИА Новости
«18 марта — тот день, когда мы вернулись к себе домой, в родную гавань», — отметил Белик.
По словам депутата, упомянутая дата не просто знаковая, для каждого севастопольца и крымчанина она «отчасти даже сакральная».
Белик также добавил, что 2024 год стал особенным для полуострова: празднуется десятилетие «русской весны» и десятилетие основания партии «Единая Россия» в Севастополе и Крыму.
«За десять лет Крым и Севастополь изменились до неузнаваемости. Мы преодолели все вызовы, все блокады: водные, энергетические, продовольственные. Мы сделали Севастополь и Крым процветающими регионами. Благодаря поддержке президента реализовано огромное количество социальных проектов, инфраструктурных проектов, федеральных целевых программ», — рассказал собеседник RT.
Ранее стало известно, что «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.