В Думу внесён проект о назначении 18 марта Днём воссоединения Крыма с Россией
- РИА Новости
Об этом партия сообщает в Telegram.
Отмечается, что «Единая Россия» внесла в ГД законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.