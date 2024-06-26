В Думу внесён проект о назначении 18 марта Днём воссоединения Крыма с Россией

«Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Об этом партия сообщает в Telegram.

Отмечается, что «Единая Россия» внесла в ГД законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.