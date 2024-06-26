Отец Ассанжа считает, что сторонники его сына победили

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что сторонники его сына победили и им воздастся за оказанную поддержку.

«Мы, сторонники (освобождения Ассанжа. — RT), победили вместе. Сторонникам достаётся венок победителя и все награды за старания. Я верю в это», —цитирует РИА Новости Шиптона.

Ранее самолёт, перевозящий основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, благополучно приземлился в Австралии.

26 июня основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Позже стало известно, что суд освободил Ассанжа после признания им вины.