Отец Ассанжа считает, что сторонники его сына победили
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«Мы, сторонники (освобождения Ассанжа. — RT), победили вместе. Сторонникам достаётся венок победителя и все награды за старания. Я верю в это», —цитирует РИА Новости Шиптона.
Ранее самолёт, перевозящий основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, благополучно приземлился в Австралии.
26 июня основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Позже стало известно, что суд освободил Ассанжа после признания им вины.