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Ассанж покинул суд в США под аплодисменты собравшихся его поддержать

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж официально получил свободу и покинул здание американского суда на острове Сайпан под аплодисменты от некоторых собравшихся его поддержать.
Ассанж покинул суд в США под аплодисменты собравшихся его поддержать
  • РИА Новости

Также на кадрах видео слышны одиночные крики поддержки и вопрос: «Каково это — быть свободным человеком, мистер Ассанж?!»

Вместе с этим Ассанж отказался давать комментарии многочисленным журналистам, встретившим его возле выхода из здания. Он сразу направился в автомобиль.

По данным СМИ, он уже вылетел в Австралию.

26 июня основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Позже стало известно, что суд освободил Ассанжа после признания им вины.

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