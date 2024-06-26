Бизнесмен Пумпянский и его жена выиграли иски по отмене санкций ЕС

Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли отдельные иски против Совета ЕС по делу об отмене введённых против них санкций Евросоюза.

РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в Европейском суде общей юрисдикции. Отмечается, что Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон. В ноябре прошлого года суд Европейского союза постановил исключить из санкционного списка ЕС сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского — Александра. В апреле 2024 года суд Евросоюза удовлетворил иск бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введённых в отношении них санкций.