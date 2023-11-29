Суд постановил исключить из санкционного списка ЕС Александра Пумпянского

Суд Европейского союза постановил исключить из санкционного списка ЕС сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра.

Об этом говорится на сайте суда.

«Суд постановил отменить решение Совета (ЕС)… касающееся господина Александра Дмитриевича Пумпянского», — говорится в релизе.

При этом в компенсации морального ущерба Пумпянскому отказано.

Пумпянский попал в санкционные списки в марте 2022 года.

Ранее бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев, Геннадий Тимченко и Тигран Худавердян, а также члены их семей обжаловали в Европейском суде юстиции судебные решения оставить в силе введённые против них рестрикции ЕС.