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Суд постановил исключить из санкционного списка ЕС Александра Пумпянского

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Суд Европейского союза постановил исключить из санкционного списка ЕС сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра.
Суд постановил исключить из санкционного списка ЕС Александра Пумпянского
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте суда.

«Суд постановил отменить решение Совета (ЕС)… касающееся господина Александра Дмитриевича Пумпянского», — говорится в релизе.

При этом в компенсации морального ущерба Пумпянскому отказано.

Пумпянский попал в санкционные списки в марте 2022 года.

Ранее бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев, Геннадий Тимченко и Тигран Худавердян, а также члены их семей обжаловали в Европейском суде юстиции судебные решения оставить в силе введённые против них рестрикции ЕС.

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